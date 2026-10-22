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Bilancio consolidato della Regione Piemonte, salta la Commissione per l’assenza della Lega. Le opposizioni: potremmo non farcela per la scadenza
Il mancato svolgimento della seduta rischia di compromettere l’approvazione del provvedimento entro la scadenza prevista dalla legge, fissata alla fine di ottobre.
TORINO – La discussione sul Bilancio consolidato della Regione Piemonte, prevista nella mattinata di oggi in I Commissione, è saltata per l’assenza dei consiglieri della Lega. A denunciarlo sono i gruppi di opposizione in Consiglio regionale, secondo cui il mancato svolgimento della seduta rischia di compromettere l’approvazione del provvedimento entro la scadenza prevista dalla legge, fissata alla fine di ottobre.
Nel comunicato congiunto, le presidenti dei gruppi regionali di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Stati Uniti d’Europa per il Piemonte criticano la gestione dei lavori da parte della maggioranza.
«Non soltanto la Giunta, come al solito, arriva all’ultimo minuto per la discussione dei provvedimenti più importanti in Consiglio regionale, ma questa mattina la maggioranza è andata a farfalle», scrivono Gianna Pentenero, Alice Ravinale, Sarah Disabato e Vittoria Nallo.
Secondo le opposizioni, l’assenza della Lega dalla Commissione ha impedito di affrontare il documento contabile e, di conseguenza, il provvedimento non potrà essere discusso in Aula nei tempi inizialmente previsti.
Le critiche alla Lega e il riferimento al congresso
Nel comunicato, le quattro esponenti dell’opposizione collegano quanto accaduto in Regione alle tensioni interne alla Lega in vista del congresso del partito. Per le firmatarie, gli equilibri interni della maggioranza starebbero distogliendo l’attenzione dai problemi del Piemonte.
Le critiche si estendono anche al trasporto ferroviario. Le opposizioni richiamano le difficoltà dei pendolari piemontesi e gli aumenti delle tariffe Frecciarossa, citando rincari che, secondo il comunicato, arriverebbero al 126%. Nel testo viene inoltre chiamato in causa il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, con un riferimento ai suoi impegni sui temi della sicurezza a Milano.
La conclusione del comunicato riassume la posizione dei quattro gruppi consiliari con una battuta sul documento contabile: «Di consolidato, insomma, in Regione ci sono solo i problemi interni alla maggioranza».
Il comunicato è firmato da Gianna Pentenero, presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, Alice Ravinale, presidente del gruppo AVS, Sarah Disabato, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle, e Vittoria Nallo, presidente del gruppo Stati Uniti d’Europa per il Piemonte.
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