Bollo auto, Cirio interviene sull’abolizione: “Tassa ingiusta”

PIEMONTE – Il dibattito sulla cancellazione del bollo auto torna al centro dell’agenda istituzionale ed economica con l’intervento del presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio.

Il governatore ha inquadrato la misura all’interno del programma della maggioranza di governo, definendo il tributo come un prelievo fiscale non commisurato alla natura del bene posseduto.

«L’abolizione del bollo auto è un altro impegno mantenuto dal governo italiano e dalla maggioranza di centrodestra. Da sempre sosteniamo che il bollo è una tassa iniqua, perché è come una patrimoniale mascherata: la macchina infatti non è un bene di lusso, non è un vizio e non è un capriccio. È, proprio come la casa, un bene primario delle famiglie che serve per vivere e per lavorare e non deve essere tassata».