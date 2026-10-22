È la 42enne Caterina Arnò la donna investita da due bus GTT, la procura di Torino apre un fascicolo

TORINO – Aveva 42 anni Caterina Arnò, la sua vita si è interrotta alle 19.30 di martedì 20 ottobre in via Bologna a Torino, davanti alla Nuvola Lavazza. La donna è stata investita da due autobus GTT; per lei non c’è stato nulla da fare: è morta a causa dei gravi traumi riportati.

Caterina Arnò era un ingegnere tecnico ed era Responsabile Ufficio supporto tecnico del Politecnico di Torino. Quando ha perso la vita, la donna era a pochi metri da casa, da un appartamento che condivideva con la madre con la quale aveva parlato solo qualche minuto prima dell’impatto fatale.

Cosa è successo quella sera

Secondo una ricostruzione del sinistro, la 42enne si trovava sulla linea di mezzeria che separa i due sensi di marcia, fuori dalle strisce pedonali, quando è stata colpita dall’autobus della linea 8, da cui forse era appena scesa. L’urto l’avrebbe sbalzata contro un secondo mezzo GTT, della linea 18, che procedeva nella direzione opposta.

Sembra inoltre che uno dei conducenti abbia lampeggiato con i fari per avvertirla dell’arrivo di un altro autobus. In quel momento però pioveva e la visibilità era ridotta. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli investigatori.

Le indagini

Come riportato da Rai News, la Procura di Torino ha aperto un fascicolo d’indagine, affidato al pubblico ministero Provazza. Sotto sequestro le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi decisivi per ricostruire quanto accaduto.

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