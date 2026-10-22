Finti articoli di giornale e pubblicità-truffa online: come riconoscerli e difendersi

TORINO – Titoli clamorosi, presunti scandali televisivi, personaggi famosi coinvolti in rivelazioni mai avvenute e pagine web che sembrano identiche a quelle dei principali quotidiani italiani. È il meccanismo utilizzato da una serie di pubblicità ingannevoli che compaiono anche sui siti di informazione, spesso nella sezione degli articoli correlati o tra i contenuti consigliati.

Il lettore si trova davanti a un titolo che sembra una notizia e può essere indotto a pensare che si tratti di un vero articolo pubblicato dalla testata che sta consultando. In realtà, cliccando, può essere reindirizzato verso un sito esterno che sfrutta la grafica e la reputazione di un giornale per promuovere offerte poco trasparenti o, nei casi più gravi, vere e proprie truffe.

La falsa puntata di Porta a Porta e gli scandali inventati

Uno degli schemi ricorrenti riguarda le presunte puntate di programmi televisivi molto conosciuti, come Porta a Porta. I titoli annunciano litigi in diretta, accuse clamorose, ospiti che abbandonano lo studio o rivelazioni che avrebbero provocato scandalo.

Tra i personaggi utilizzati in queste campagne ci sono giornalisti, politici e imprenditori. Le loro immagini vengono associate a episodi inventati, talvolta ricostruiti con l’intelligenza artificiale, per rendere la storia più credibile.

Il meccanismo non è nuovo, ma continua a ripresentarsi con varianti diverse. Nel settembre 2026, per esempio, Facta ha documentato annunci che raccontavano di un presunto scontro a Porta a Porta tra la giornalista Milena Gabanelli e Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. La storia era falsa e veniva utilizzata per promuovere piattaforme di investimento.

Anche altri episodi documentati dalla stampa mostrano come le campagne possano imitare la grafica di quotidiani realmente esistenti, riprodurre firme di giornalisti e presentare come autentiche dichiarazioni mai pronunciate. Il nome di una trasmissione televisiva o di un personaggio noto diventa così un’esca per attirare l’attenzione.

Perché queste pubblicità sembrano articoli veri

La prima caratteristica è il titolo sensazionalistico. Espressioni come «scandalo in diretta», «nessuno se lo aspettava», «la trasmissione interrotta» o «la rivelazione che cambia tutto» puntano sulla curiosità e sull’urgenza, spingendo il lettore a cliccare prima di verificare la notizia.

La seconda è l’aspetto grafico. L’annuncio può contenere fotografie di personaggi conosciuti, un titolo impaginato come quello di un quotidiano e riferimenti a una testata giornalistica. In alcuni casi, anche la pagina di destinazione riproduce loghi, colori, caratteri tipografici e firme che ricordano quelli di un giornale autentico.

Il problema è che un’immagine o un’impaginazione possono essere copiate facilmente. La presenza del logo di una testata non dimostra che il contenuto sia stato pubblicato o verificato dalla sua redazione.

Spesso, inoltre, la storia inventata è soltanto il primo passaggio. Dopo il clic, il lettore può trovarsi davanti a un presunto articolo che racconta di un personaggio famoso capace di guadagnare cifre straordinarie grazie a una piattaforma finanziaria, a un sistema automatico o a una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale.

La promessa di guadagni facili serve a convincere l’utente a lasciare i propri dati, registrarsi o versare denaro. È uno schema già segnalato dalle autorità e dagli organismi che si occupano di tutela dei consumatori e sicurezza finanziaria.

Perché compaiono anche sui siti dei giornali

Una delle particolarità di queste campagne è che gli annunci possono apparire accanto a notizie autentiche, anche su siti di informazione conosciuti, come il nostro. Questo può creare un’associazione ingannevole: il lettore tende a fidarsi del contenuto perché lo vede all’interno di una pagina giornalistica.

Occorre però distinguere tra la redazione di un giornale e il sistema pubblicitario che può essere utilizzato per mostrare annunci sul sito. Gli spazi pubblicitari online possono essere gestiti attraverso piattaforme e intermediari esterni, che distribuiscono inserzioni in base a sistemi automatizzati.

Di conseguenza, una pubblicità visibile su un quotidiano non è necessariamente stata scritta, scelta o approvata dai suoi giornalisti. La presenza dell’annuncio non significa che la testata condivida la notizia o garantisca l’affidabilità del sito verso cui conduce.

Questo non esclude che gli editori possano adottare controlli, filtri e procedure per limitare gli annunci ingannevoli. La possibilità di intervenire, tuttavia, dipende anche dagli strumenti pubblicitari utilizzati e dalle modalità con cui le inserzioni vengono distribuite. Per il lettore, il risultato può essere comunque fuorviante: una pubblicità fraudolenta sfrutta indirettamente la credibilità del contesto in cui appare.

Come riconoscere un falso articolo

Ci sono alcuni controlli semplici che possono aiutare a evitare brutte sorprese.

1. Controllare l’indirizzo del sito. È il primo passaggio da fare dopo aver aperto una pagina sospetta. Un sito che imita un quotidiano può utilizzare un dominio completamente diverso da quello ufficiale, anche se grafica e logo sembrano autentici. È preferibile raggiungere la testata digitandone direttamente l’indirizzo o cercando la notizia sul suo sito ufficiale.

2. Cercare conferme della notizia. Se una trasmissione televisiva è stata davvero teatro di uno scontro clamoroso, è ragionevole aspettarsi riscontri sui siti ufficiali del programma, dell’emittente o su altre testate affidabili. L’assenza di conferme non dimostra da sola che una notizia sia falsa, ma deve indurre alla prudenza.

3. Diffidare delle promesse di guadagni facili. Un presunto scoop televisivo che si conclude con l’invito a investire denaro, acquistare criptovalute o registrarsi su una piattaforma finanziaria merita particolare attenzione. Non bisogna affidarsi a testimonianze di personaggi famosi senza averne verificato l’autenticità.

4. Non fermarsi al titolo o alla fotografia. Le immagini possono essere decontestualizzate, manipolate o generate con l’intelligenza artificiale. Anche una fotografia apparentemente realistica non dimostra che l’episodio descritto sia realmente accaduto.

5. Non fornire dati personali o bancari senza verifiche. Se la pagina chiede un numero di telefono, i dati della carta, documenti o un versamento iniziale per accedere a un investimento, è opportuno fermarsi e verificare l’identità dell’operatore e l’affidabilità del servizio.

Che cosa fare se si è già cliccato

Aprire un collegamento sospetto non significa automaticamente essere stati truffati. Se non sono stati inseriti dati e non è stato scaricato nulla, può essere sufficiente chiudere la pagina ed evitare ulteriori interazioni.

Se invece sono stati comunicati dati personali, credenziali o informazioni di pagamento, è importante intervenire rapidamente: cambiare le password eventualmente esposte, contattare la banca in caso di dati finanziari compromessi e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale attraverso i canali ufficiali.

È inoltre possibile segnalare l’annuncio alla piattaforma pubblicitaria o al sito sul quale è comparso. Queste segnalazioni possono contribuire a individuare e limitare la diffusione delle campagne ingannevoli.

La regola più importante resta semplice: un titolo clamoroso non è una prova e il fatto che una pubblicità compaia accanto a un articolo vero non la rende attendibile. Prima di cliccare, verificare la fonte può bastare per evitare di trasformare una semplice curiosità in un problema economico o nella perdita dei propri dati.

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