“Hai vinto una Bip Card con 6 mesi gratis”: nuova truffa sui social, l’allerta di Gtt ai passeggeri

TORINO – Nelle ultime ore sono ricomparsi su diverse piattaforme social (in particolare tra post sponsorizzati e stories) annunci ingannevoli che promettono la vincita di una tessera Bip Card con sei mesi di abbonamento gratuito alla rete urbana e suburbana.

A smentire categoricamente l’iniziativa e a mettere in guardia i viaggiatori è la stessa Gtt attraverso una nota ufficiale. L’azienda precisa di non essere in alcun modo coinvolta nella promozione e chiarisce che si tratta di una vera e propria truffa creata ad hoc da malintenzionati per sottrarre dati personali o bancari agli utenti.

L’invito rivolto a tutti i cittadini è di diffidare da simili messaggi, non cliccare sui link proposti, non inserire alcun dato sensibile e fare riferimento unicamente ai canali di informazione e vendita ufficiali di Gtt.

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