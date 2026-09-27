CronacaTorino
Reclutava prostitute per un centro massaggi e truffava aspiranti cantanti: arrestato latitante in aeroporto Caselle
Il latitante condannato per favoreggiamento della prostituzione e accusato di diverse truffe
CASELLE – Arrestato a Torino-Caselle un uomo latitante dal 2021, condannato per favoreggiamento della prostituzione e accusato di diverse truffe in tutta Italia. L’uomo è stato bloccato dal personale della Squadra Mobile e della Polaria non appena sbarcato da un volo diretto proveniente da Vilnius, in Lituania.
I fatti contestati risalgono al biennio 2009-2010. Secondo le ricostruzioni investigative, l’uomo agiva in concorso con altri complici all’interno di una rete ben strutturata e con ramificazioni estere: reclutava giovani donne dalla Lituania per avviarle alla prostituzione in un centro massaggi del capoluogo piemontese. Nel 2021 era arrivata la condanna definitiva da parte della Corte d’Appello di Torino a 2 anni e 25 giorni di reclusione, ma l’uomo si era subito reso irreperibile, facendo scattare le ricerche internazionali.
La svolta è arrivata grazie al lavoro delle autorità consolari in Lettonia, che lo hanno localizzato sul territorio balcanico. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia ha coordinato il rientro in Italia e l’intervento operativo allo scalo torinese.
Oltre a dover scontare la pena per il giro di prostituzione, l’uomo è ora nel mirino delle procure di Lagonegro e Oristano con l’accusa di truffa. Il presunto raggiro prevedeva la messinscena di un falso talent show di rilievo europeo, sbandierato con la partecipazione di noti cantanti italiani: un pretesto con cui l’indagato si faceva versare da numerose vittime sostanziose quote di iscrizione per partecipare alle esibizioni.
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