Reclutava prostitute per un centro massaggi e truffava aspiranti cantanti: arrestato latitante in aeroporto Caselle

CASELLE – Arrestato a Torino-Caselle un uomo latitante dal 2021, condannato per favoreggiamento della prostituzione e accusato di diverse truffe in tutta Italia. L’uomo è stato bloccato dal personale della Squadra Mobile e della Polaria non appena sbarcato da un volo diretto proveniente da Vilnius, in Lituania.

I fatti contestati risalgono al biennio 2009-2010. Secondo le ricostruzioni investigative, l’uomo agiva in concorso con altri complici all’interno di una rete ben strutturata e con ramificazioni estere: reclutava giovani donne dalla Lituania per avviarle alla prostituzione in un centro massaggi del capoluogo piemontese. Nel 2021 era arrivata la condanna definitiva da parte della Corte d’Appello di Torino a 2 anni e 25 giorni di reclusione, ma l’uomo si era subito reso irreperibile, facendo scattare le ricerche internazionali.

La svolta è arrivata grazie al lavoro delle autorità consolari in Lettonia, che lo hanno localizzato sul territorio balcanico. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia ha coordinato il rientro in Italia e l’intervento operativo allo scalo torinese.

Oltre a dover scontare la pena per il giro di prostituzione, l’uomo è ora nel mirino delle procure di Lagonegro e Oristano con l’accusa di truffa. Il presunto raggiro prevedeva la messinscena di un falso talent show di rilievo europeo, sbandierato con la partecipazione di noti cantanti italiani: un pretesto con cui l’indagato si faceva versare da numerose vittime sostanziose quote di iscrizione per partecipare alle esibizioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese