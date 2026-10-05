Picchiarono e rapinarono due anziani in una villa nel ferrarese, arrestati in 4 a Torino

TORINO – Partiva dalla provincia di Torino la banda di «pendolari del crimine» accusata di una violenta rapina compiuta esattamente un anno fa ai danni di una coppia di anziani nel Ferrarese. All’alba di lunedì 5 ottobre, i Carabinieri hanno arrestato quattro dei sei componenti del gruppo, tutti giovani tra i 20 e i 27 anni e domiciliati in Piemonte. Gli altri due sono ancora ricercati.

La rapina risale alla notte del 5 ottobre 2025 e avvenne in una casa isolata di Serravalle, frazione del comune di Riva del Po. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppo di malviventi con il volto coperto entrò nell’abitazione mentre i due proprietari, entrambi ottantenni, stavano dormendo.

I rapinatori avrebbero immobilizzato la coppia con del nastro adesivo e li avrebbero minacciati con un coltello e percossi per farsi consegnare denaro e gioielli. Prima di fuggire, avrebbero anche strappato le fedi nuziali dalle dita dei due anziani, rimasti feriti e profondamente segnati dalla violenza subita.

La fuga e l’auto abbandonata

Le indagini dei Carabinieri sono partite immediatamente dopo la rapina. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Copparo aveva intercettato un’auto sospetta utilizzata dai malviventi durante la fuga.

L’inseguimento si era concluso quando i fuggitivi, trovandosi davanti a un’interruzione stradale, avevano abbandonato la vettura e si erano dileguati a piedi nei campi.

Da quel momento il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ferrara ha ricostruito progressivamente gli spostamenti del gruppo. La vettura, risultata presa a noleggio, ha fornito elementi importanti grazie ai dati del sistema GPS, poi incrociati con le immagini delle telecamere presenti lungo la rete autostradale e con i tabulati telefonici e telematici.

Decisive le tracce trovate sull’auto

Un ruolo determinante nell’indagine lo hanno avuto anche gli accertamenti del RIS di Parma. Le analisi sui reperti sequestrati nell’abitazione della coppia e all’interno dell’auto abbandonata hanno permesso di individuare tracce di DNA e impronte riconducibili agli indagati.

Le tracce sarebbero state individuate, tra l’altro, sul nastro adesivo utilizzato per immobilizzare le vittime, sugli indumenti da lavoro utilizzati durante la rapina e su alcuni oggetti personali trovati all’interno della vettura.

Gli investigatori sono inoltre riusciti a individuare quella che sarebbe stata la base logistica utilizzata dal gruppo per organizzare il colpo, arrivando a identificare anche un sesto componente, domiciliato saltuariamente nella provincia di Ferrara.

Quattro arresti nel Torinese

Al termine dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara, il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti e sei gli indagati. Le accuse, a vario titolo e in concorso, sono di rapina pluriaggravata e lesioni personali di rilevante gravità.

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ferrara e della Compagnia di Copparo, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Torino, hanno raggiunto quattro degli indagati nel territorio torinese.

I quattro sono stati arrestati e trasferiti nelle Case circondariali di Torino e Ivrea, dove rimangono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Gli altri due destinatari della misura cautelare, entrambi appartenenti al gruppo individuato dagli investigatori, sono ancora ricercati.

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