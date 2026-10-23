Da Torino a Madrid, Londra, Budapest e Sharm: decolla la stagione invernale dei record con 62 destinazioni

CASELLE – L’Aeroporto di Caselle-Torino si prepara a vivere un’intensa stagione invernale che spiccherà il volo domenica 25 ottobre 2026 con la nuova programmazione di voli. Si punta a battere ogni record precedente, rispondendo alla crescente voglia di viaggiare dei passeggeri piemontesi con numeri in forte crescita e un network sempre più ricco.

La nuova stagione in numeri

Saranno complessivamente 93 le rotte disponibili verso 62 destinazioni in 24 Paesi, per un totale stimato di circa 3,7 milioni di posti in vendita, registrando un incremento del 38% rispetto alla passata stagione invernale. A trainare questa espansione è l’offerta internazionale, che sale a 46 collegamenti, affiancata da 16 rotte nazionali.

La programmazione porta con sé importanti novità, tra cui l’ingresso di nuove mete come Bilbao, Sharm el Sheikh, Suceava, Bratislava e Budapest, e il rafforzamento della compagnia Wizz Air grazie all’apertura della nuova base torinese, che garantirà collegamenti diretti verso Madrid, Malaga, Napoli e Lamezia Terme.

Spazio anche ai flussi turistici legati alla neve e alle vacanze invernali, con una fitta rete di collegamenti verso la Polonia, Praga, Riga e il Regno Unito, potenziato dai voli Ryanair per Glasgow Prestwick e Jet2.com per Londra Gatwick.

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