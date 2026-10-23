A Pino Torinese hanno rubato Saturno

PINO TORINESE – Un furto insolito lungo il percorso didattico che riproduce il sistema solare sulla collina torinese. Pro Natura Torino ha presentato denuncia e sta valutando come ripristinare la postazione.

È sparito il modello di Saturno dal Sentiero dei Pianeti, il percorso didattico-naturalistico che collega la Basilica di Superga al Planetario di Pino Torinese, attraversando il Parco naturale della Collina di Superga. A denunciare il furto è Pro Natura Torino, l’associazione che ha curato la realizzazione del progetto, inaugurato nell’ottobre 2025.

La scomparsa è stata accertata domenica 11 ottobre 2026 da un socio dell’associazione. Quattro giorni dopo, il 15 ottobre, è stata presentata denuncia alle autorità competenti.

Rubato il modello di Saturno: la postazione è rimasta vuota

La riproduzione sottratta, con i caratteristici anelli, aveva un diametro di circa 31 centimetri e rappresentava una delle tappe del percorso dedicato alla scoperta del sistema solare. Il Sentiero dei Pianeti è stato progettato per avvicinare visitatori, famiglie e scolaresche all’astronomia attraverso un’esperienza all’aria aperta.

Dopo il furto, la postazione è rimasta vuota, mentre il pannello informativo è ancora presente. Il sentiero è comunque regolarmente percorribile e continua a offrire ai visitatori la possibilità di scoprire le caratteristiche dei pianeti lungo il cammino.

La scomparsa, tuttavia, rappresenta una perdita per un progetto pensato per essere accessibile a tutti, senza costi, e utilizzabile anche per le attività didattiche delle scuole.

«Dispiace che ci sia così poca considerazione dei beni messi a disposizione di tutti: il progetto è pensato anche per una didattica all’aria aperta per le scuole, a cui si può accedere senza costi. Perché privare i bambini e i ragazzi di questa possibilità?», commenta Raffaella Pasquali, ideatrice del progetto e consigliera del M5S della Circoscrizione 8.

Pro Natura Torino al lavoro per ripristinare la stazione

L’associazione sta valutando come riportare Saturno al suo posto, considerando anche l’introduzione di nuovi sistemi di sicurezza per proteggere il modello ed evitare che episodi simili possano ripetersi.

Il percorso si sviluppa per circa otto chilometri nel Parco naturale della Collina di Superga e riproduce in scala il sistema solare, trasformando la passeggiata in un itinerario di divulgazione scientifica immerso nella natura.

Ora l’obiettivo è ripristinare la tappa mancante e restituire al sentiero uno dei suoi elementi più riconoscibili. Chiunque abbia informazioni utili sul furto può contattare Pro Natura Torino all’indirizzo torino@pro-natura.it oppure al numero 011 5096618, o rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.

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