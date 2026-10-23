Manutenzione delle strade cittadine a Torino: ecco i cantieri da evitare

TORINO – Nuova settimana di cantieri a Torino, dove proseguono i lavori di manutenzione delle strade, rifacimento dell’asfalto e sistemazione di marciapiedi e incroci. Da lunedì 26 ottobre sono previste modifiche alla viabilità in diversi quartieri, con possibili rallentamenti e deviazioni del trasporto pubblico.

Gli interventi rientrano in parte nel programma «Torino Cambia – Spazi che uniscono», sostenuto dalla Fondazione CRT con un investimento complessivo di 32 milioni di euro.

Le strade interessate dai lavori dal 26 ottobre

Da lunedì 26 ottobre partirà la riasfaltatura di strada Val San Martino, tra via Pinin Pacòt e strada Santa Margherita. Dal 27 al 30 ottobre la linea bus 54 sarà limitata all’incrocio con via Pinin Pacòt, con la temporanea soppressione della fermata successiva.

Martedì 27 ottobre inizieranno anche i lavori in via Nizza, davanti al Lingotto, tra via Vado e il civico 294. Il cantiere interesserà l’incrocio con via Millefonti, dove saranno rimossi i vecchi binari inutilizzati e rifatto l’asfalto. Prevista una chiusura parziale temporanea di via Millefonti.

Sempre martedì 27 ottobre prenderanno il via gli interventi in via Anselmetti, con restringimenti della carreggiata. Tra il 30 ottobre e il 2 novembre i lavori si sposteranno in strada del Drosso.

Sono invece in fase di conclusione le asfaltature in strada Antica di Collegno, con termine previsto il 27 ottobre, e in corso Unione Sovietica, tra strada del Drosso e il ponte sul Sangone, dove il traffico è attualmente deviato sui controviali. A novembre sono previsti nuovi cantieri in corso Sacco e Vanzetti e via Valentino Carrera.

Cavalcavia di via Pianezza, chiusi gli accessi alla tangenziale

Particolare attenzione alla viabilità sul cavalcavia di via Pianezza, sopra corso Regina Margherita. Dalle 5 di sabato 24 ottobre alle 19 di domenica 25 ottobre proseguiranno i lavori sulla carreggiata in uscita dalla città verso la tangenziale.

Oltre al restringimento della strada, saranno chiusi gli accessi alla tangenziale da corso Sacco e Vanzetti e da via Pianezza.

Dalla metà della prossima settimana gli interventi dovrebbero interessare anche la carreggiata opposta, in direzione del centro.

Incroci e marciapiedi: semaforo spento in corso Sommeiller

Proseguono anche i lavori per migliorare la sicurezza degli incroci e l’accessibilità dei marciapiedi.

All’incrocio tra corso Sommeiller e corso Re Umberto, da lunedì 26 ottobre il semaforo sarà spento per circa due settimane per consentirne la sostituzione da parte di Iren. Durante questo periodo il traffico sarà regolato dalla Polizia Locale.

Continuano i lavori in piazza Hermada e all’incrocio tra via delle Querce e via degli Abeti, alla Falchera, dove sarà sistemata anche la rotatoria.

Dal 26 ottobre partirà inoltre il rifacimento di circa 40 metri di marciapiede in corso Turati, all’angolo con corso Dante.

Cantieri GTT, Italgas, Ireti e Smat: le altre modifiche alla viabilità

Ai lavori comunali si aggiungono quelli programmati dai gestori delle reti.

Via XX Settembre : mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, dalle 8 alle 18, GTT interverrà sui binari tra via IV Marzo e corso Regina Margherita. Il tratto sarà chiuso al traffico e, in una delle due giornate, saranno previste limitazioni anche per i mezzi pubblici.

: mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, dalle 8 alle 18, GTT interverrà sui binari tra via IV Marzo e corso Regina Margherita. Il tratto sarà chiuso al traffico e, in una delle due giornate, saranno previste limitazioni anche per i mezzi pubblici. Zona Filadelfia : dal 26 ottobre al 6 novembre Italgas lavorerà in via Filadelfia, via Castelgomberto e via Eleonora d’Arborea. Prevista la deviazione della linea bus 58S.

: dal 26 ottobre al 6 novembre Italgas lavorerà in via Filadelfia, via Castelgomberto e via Eleonora d’Arborea. Prevista la deviazione della linea bus 58S. Corso Lecce e corso Unione Sovietica : dal 28 ottobre al 6 novembre Ireti effettuerà interventi con modifiche alla circolazione, rispettivamente nella corsia bus e taxi tra piazza Rivoli e via Rosolino Pilo e nel controviale ovest tra il civico 410 e corso Traiano.

: dal 28 ottobre al 6 novembre Ireti effettuerà interventi con modifiche alla circolazione, rispettivamente nella corsia bus e taxi tra piazza Rivoli e via Rosolino Pilo e nel controviale ovest tra il civico 410 e corso Traiano. Zona via Nizza : sempre dal 28 ottobre sono previste chiusure nell’area compresa tra via Pagliani, via Chisola e via Nizza.

: sempre dal 28 ottobre sono previste chiusure nell’area compresa tra via Pagliani, via Chisola e via Nizza. Corso Re Umberto : da giovedì 29 ottobre inizieranno lavori di scavo nel controviale est, tra corso Vittorio Emanuele II e via San Quintino.

: da giovedì 29 ottobre inizieranno lavori di scavo nel controviale est, tra corso Vittorio Emanuele II e via San Quintino. Piazza Sabotino: Smat interverrà sulla rete dell’acquedotto nella parte orientale della piazza, tra corso Peschiera e via Monginevro. Per cinque giorni lavorativi sono previsti restringimenti e limite di velocità a 30 chilometri orari.

Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a valutare percorsi alternativi, soprattutto nelle ore di punta. Il calendario dei lavori potrebbe subire modifiche in caso di maltempo o imprevisti.

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