Baldissero Torinese, terminati i lavori sul ponte sul Rio: intervento da 411 mila euro

BALDISSERO TORINESE – Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria del ponticello sul Rio di Baldissero, lungo la diramazione 1 della strada provinciale 116 di San Quirico, al chilometro 1+600.

L’intervento, finanziato con 411 mila euro, è stato necessario per risolvere diverse criticità emerse durante i controlli sul ponte. Tra queste il deterioramento del calcestruzzo, il danneggiamento delle armature, lo scalzamento delle fondazioni e una capacità insufficiente dell’alveo del rio, ostruito in parte da detriti e vegetazione. Anche le protezioni per automobilisti e pedoni non erano più adeguate.

I lavori hanno previsto il ripristino del calcestruzzo, il rinforzo delle fondazioni e delle spalle del ponte e la sistemazione dell’alveo, con nuove opere in cemento armato. Sono state inoltre realizzate scogliere in massi naturali per proteggere le sponde.

Nella parte superiore del ponte sono previste nuove barriere di sicurezza e protezioni pedonali, insieme all’adeguamento della carreggiata e al rifacimento della pavimentazione.

L’intervento rientra nel piano della Città metropolitana per la manutenzione straordinaria delle opere presenti lungo le strade provinciali.

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