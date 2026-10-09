I sei mesi di lavori sul cavalcaferrovia tra corso Trapani e Corso Siracusa e altri cantieri a Torino

TORINO – Partiranno lunedì 12 ottobre i lavori di manutenzione e risanamento del cavalcaferrovia che collega corso Trapani e corso Siracusa, a Torino. L’intervento durerà circa sei mesi e servirà a proteggere la struttura dalle infiltrazioni d’acqua e a garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo. Il ponte resterà aperto al traffico, ma durante il cantiere sono previste modifiche alla circolazione, con corsie provvisorie e possibili rallentamenti.

I lavori si sono resi necessari perché l’attuale impermeabilizzazione non garantisce più una protezione adeguata. Sarà quindi rimosso l’asfalto esistente fino a raggiungere la struttura portante, per poi realizzare un nuovo sistema impermeabilizzante. Verranno sostituiti anche i giunti del ponte, gli elementi che consentono alla struttura di assorbire i movimenti causati dal traffico e dalle variazioni di temperatura. I nuovi giunti saranno a tenuta, così da limitare il rischio di infiltrazioni. È previsto inoltre il miglioramento del sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane. Al termine saranno posati il nuovo asfalto e la segnaletica orizzontale.

Cavalcaferrovia aperto, ma con cinque fasi di cantiere

Per consentire lo svolgimento delle operazioni senza interrompere la circolazione, il cantiere sarà organizzato in cinque fasi, con percorsi e corsie provvisorie che cambieranno in base all’avanzamento dei lavori. Gli automobilisti dovranno seguire la segnaletica presente in prossimità del cantiere.

Sono previsti divieti di sosta con rimozione forzata, lo spostamento della pista ciclabile sul marciapiede e la soppressione della svolta a sinistra, con obbligo di proseguire diritto. Sarà inoltre introdotto temporaneamente l’obbligo di svolta a destra sul controviale ovest di corso Trapani, in direzione di corso Trattati di Roma e del parco Ruffini, per ridurre le interferenze con il traffico.

Nell’ultima fase la carreggiata sarà ridotta da tre a due corsie. Il cavalcaferrovia rimarrà percorribile, ma la strada potrà presentare alcune irregolarità fino alla posa del nuovo asfalto. Sarà quindi necessario prestare attenzione e moderare la velocità. Una volta completate le lavorazioni, la circolazione tornerà alla configurazione abituale.

Durante i sei mesi di lavori sono possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. Quando possibile, si consiglia di scegliere percorsi alternativi, come i cavalcaferrovia di via Tolmino e via Guido Reni.

Sottopasso Spezia chiuso in entrambe le direzioni

Da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, sarà chiuso al traffico il sottopasso Spezia nella direzione da via Carlo Martinotti a corso Unità d’Italia, per consentire la manutenzione degli impianti di sicurezza. Da giovedì 15 a venerdì 16 ottobre, nella stessa fascia oraria, la chiusura interesserà la direzione opposta, da corso Unità d’Italia a via Carlo Martinotti.

Lavori anche in via Genova, via Locana e corso Unione Sovietica

Sempre da lunedì 12 ottobre, in via Genova, nel tratto tra corso Maroncelli e via Valenza, sarà ripristinata la segnaletica orizzontale, con la nuova tracciatura degli stalli di sosta.

Dal 12 al 16 ottobre compresi, invece, via Locana sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto tra via Cibrario e via Balme per lavori di sistemazione della pavimentazione in pietra.

A metà settimana partiranno anche gli interventi di riasfaltatura delle carreggiate centrali di corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra piazza Caio Mario e via Plava. Durante i lavori il traffico sarà deviato sui controviali.

Chiusure fino a marzo 2027 tra corso Dante e via Egeo

Un altro intervento, questa volta a cura di RFI nell’ambito del completamento della linea ferroviaria diretta Torino Porta Susa–Torino Porta Nuova, comporterà ulteriori limitazioni alla viabilità.

Dal 12 ottobre 2026 al 31 marzo 2027 sarà chiusa completamente via Egeo nel tratto tra corso Dante e via Agostino da Montefeltro. Prevista anche la chiusura parziale al traffico del controviale nord di corso Dante, tra l’incrocio con via Solero e via Egeo. L’accesso a via Agostino da Montefeltro sarà garantito attraverso via Bertini.

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