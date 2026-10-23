Salussola, donna accoltella il marito: l’uomo è grave in ospedale, hanno due figli minorenni

SALUSSOLA – Un uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Biella dopo essere stato accoltellato dalla moglie in un appartamento ricavato nell’ex trattoria Borgonuovo, a Salussola, nel Biellese. Sulla donna sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica e le cause dell’aggressione.

L’aggressione dopo una lite

L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia, dove, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite. Al culmine della discussione, la donna avrebbe colpito il marito con una coltellata all’inguine, con una traiettoria verso lo stomaco.

Nonostante la ferita, l’uomo è riuscito a trascinarsi fuori dall’appartamento e a chiedere aiuto a un passante, che ha dato l’allarme e chiamato i soccorsi.

Trasportato in ospedale a Biella, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova in gravi condizioni.

Indagini in corso, i figli affidati ai servizi sociali

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire che cosa sia accaduto e che cosa abbia provocato la lite. Alle attività investigative ha preso parte anche il magistrato.

La donna è ora al centro degli accertamenti degli inquirenti. La coppia ha due figli minorenni, che sono stati presi in consegna dai servizi sociali.

L’ipotesi di reato è quella di tentato omicidio, ma la ricostruzione dei fatti e la posizione della donna dovranno essere chiarite nel corso delle indagini.

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