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Moto Gp, Gara Sprint a Sepang: Bagnaia out al primo giro, vince Marc Marquez

Lo spagnolo torna in vetta alla classifica piloti. Brutta scivolata per Jorge Martin
Marco Lovisolo

Pubblicato

10 secondi fa

il

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TORINO – Sprint Race da dimenticare per Francesco Bagnaia questa mattina a Sepang, per il Gp d’Australia. Il torinese esce addirittura al primo giro, rientrando in pit lane. A vincere la gara è lo specialista Marc Marquez (Ducati), che dopo un bel duello durato otto giri con Jorge Martin (Aprilia) approfitta della grave caduta di quest’ultimo, trasportato fuori dal tracciato in barella e trasferito al centro medico di Philip Island. Si è fratturato il raidio e nella gara lunga di domani, in programma alle ore 4, non correrà.

Per approfondire:

A completare il podio questa mattina Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Oltre a Bagnaia, out anche Fernandez, Vinales e Zarco.

Con questo successo, Marc Marquez torna così in vetta alla classifica piloti con 365 punti, a +10 su Martin e +50 su Bezzecchi.

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