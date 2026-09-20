MotoGP, giornata in salita per Pecco Bagnaia: 9° al traguardo

AUSTRIA – Domenica di verdetti al Red Bull Ring nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. A prendersi la scena è Pedro Acosta: il giovanissimo talento spagnolo ha firmato il suo primo storico successo in una gara domenicale lunga, regalando una festa travolgente alla KTM proprio sull’asfalto del circuito di casa a Spielberg.

Al termine di una corsa serrata e ricca di colpi di scena, Acosta ha preceduto sotto la bandiera a scacchi l’Aprilia di Jorge Martin, sempre più solido al comando della graduatoria iridata, e un ottimo Marco Bezzecchi, salito con grinta sul terzo gradino del podio.

Gara difficile per Pecco Bagnaia: nono posto e punti pesanti persi

Per il pilota piemontese Pecco Bagnaia è stata invece una domenica complessa. Il centauro chivassese della Ducati Lenovo Factory non è riuscito a trovare il consueto passo vincente tra i saliscendi della Stiria, chiudendo la prova in nona posizione.

Un piazzamento che porta il bottino mondiale di Bagnaia a quota 156 punti, costringendolo a cedere terreno prezioso nella rincorsa iridata rispetto a un Martin apparso costante e determinato nel capitalizzare ogni occasione. Per il pilota piemontese e per il box di Borgo Panigale l’obiettivo immediato sarà archiviare in fretta la trasferta austriaca e analizzare le criticità di assetto per ritrovare lo smalto vincente già dal prossimo appuntamento del Motomondiale.

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