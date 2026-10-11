Moto GP, Gran Premio d’Indonesia: vince Bezzecchi, “poker” Aprilia. Bagnaia esce al settimo giro

TORINO – Al Pertamina Mandalika Circuit in Indonesia Marco Bezzecchi torna al successo al termine di una gara perfetta, dominata dalla scuderia Aprilia. Il podio è infatti completato da Fernandez (superato da “Bez” al 19° giro) e da Martin, che approfitta di una gara sottotono di Marc Marquez (oggi 6°) per superarlo in classifica e tornare in testa al Mondiale. Il poker Aprilia è chiuso da Ogura, al quarto posto.

Il piemontese Bagnaia esce mestamente al settimo giro, nel punto dove era già caduto l’anno scorso.

💥 @peccobagnaia crashes out where he did last year #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/5QuIdlInZu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

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