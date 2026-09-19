SportTorino
Martin vince la Sprint in Austria, Bagnaia è sesto
Ancora un risultato negativo per Bagnaia
TORINO – Jorge Martin ha vinto la gara sprint nel weekend di MOtoGp in Austria a Spielberg. Lo spagnolo dell’Aprilia davanti alla Ducati di Marc e al compagno di squadra Bezzecchi. Sesto Pecco Bagnaia.
A due giri dalla fine Acosta era in testa alla gara ma è scivolato buttando via una vittoria che sembrava più che possibile. Domani la gara.
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