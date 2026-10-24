Rimane in carcere la donna accusata dell’infanticidio della figlia di tre anni a Tortona

VERCELLI – Si trova in carcere a Vercelli, in stato di shock, come sottolineato dal suo avvocato, la 36enne ritenuta responsabile di aver ucciso la figlia di tre anni a Tortona (AL). Viktoriia Timofeeva, davanti al giudice per le indagini preliminari di Vercelli, nel corso dell’udienza di convalida, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Stando a quanto ricostruito finora dalla difesa, Viktoria viveva separata dal compagno, in una situazione fortemente conflittuale per l’affido della bambina. Agli atti dell’inchiesta figurerebbe anche una precedente denuncia al compagno per violenza domestica, un procedimento che sarebbe poi stato archiviato, come chiarito dai legali dell’uomo. Avrebbe lasciato una lettera d’addio scritta in russo.

Era stata proprio la donna la notte tra giovedì e venerdì a dare l’allarme al 112: gli agenti intervenuti hanno trovato la piccola senza vita e la madre ferita per un tentativo di suicidio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese