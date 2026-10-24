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CronacaVerbano Cusio Ossola

Rimane schiacciato tra un camion e un muro: muore sul lavoro un 48enne a Baveno

I vigili del fuoco hanno impiegato 20 minuti a estrarre il cadavere

Marco Lovisolo

Pubblicato

15 secondi fa

il

Vigili del Fuoco Cuneo
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BAVENO – Un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un uomo di 48 anni questa mattina a Baveno (VB). In via Due Riviere, attorno alle 8, il lavoratore è rimasto schiacciato tra un camion e un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che ci hanno messo 20 minuti a estrarre il corpo, la polizia, e i soccorritori con ambulanza e automedica.

Per approfondire:

Ancora da chiarire le cause dell’incidente: secondo le prime informazioni, un autospurgo si sarebbe messo in movimento autonomamente.

Notizia in aggiornamento…

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