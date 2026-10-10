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Torino commemora le vittime sul lavoro nella 76ª Giornata nazionale: l’evento al Polo del ’900

L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre

Chiara Scerba

Pubblicato

26 secondi fa

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TORINO – Domenica 11 ottobre Torino celebra la 76ª Giornata nazionale per le vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L’appuntamento cittadino prenderà il via alle ore 9:00 presso il Polo del ’900 riunendo istituzioni locali, rappresentanze sindacali e associazioni per rinnovare l’impegno collettivo sui temi della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di produzione.

Per approfondire:

I lavori si apriranno alle 9:30 con l’intervento del presidente di Anmil Torino, Giulio Garello, a cui seguiranno i contributi del direttore di Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico, della vicesindaca Michela Favaro, del consigliere metropolitano Roberto Ghio, della direttrice provinciale Inail Cristina Romagnolli e del professor Pino Borello.

Al centro degli interventi ci sarà la richiesta di maggiori tutele legali per i familiari delle vittime, a partire dal gratuito patrocinio discusso alla Camera. La commemorazione si concluderà con la consegna dei distintivi d’onore Inail ai grandi invalidi e con la tradizionale deposizione di una corona d’alloro al Cimitero Monumentale.

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