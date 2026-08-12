Infortunio sul lavoro alla stazione SMAT di Locana: operaio grave dopo essere precipitato da tre metri

LOCANA – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi all’interno della stazione di potabilizzazione e accumulo SMAT in frazione Praie, a Locana, in Valle Orco. Il sito fa parte del nuovo grande acquedotto inaugurato soltanto lo scorso marzo.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate sul posto, l’infortunio è avvenuto all’interno della stazione di pompaggio, dove un giovane operaio di 23 anni è precipitato a terra da una altezza di circa tre metri per cause ancora in corso di accertamento.

Immediate le manovre di soccorso: il giovane è stato prontamente stabilizzato dal personale del 118 di Azienda Zero e dai volontari della Croce Rossa di Cuorgnè. Vista la severità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del 23enne, in gravi condizioni, all’ospedale CTO di Torino.

Per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ivrea, affiancati dai tecnici dello SPreSAL dell’Asl TO4, a cui spetterà il compito di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

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