Muore mangiando un panino durante la gita al bioparco di Cumiana: aveva 60 anni

CUMIANA – Un uomo di circa sessant’anni, originario di Bastia di Mondovì, ha perso la vita all’interno del bioparco Zoom, soffocato da un boccone mentre consumava il pranzo al sacco.

La vittima, una persona fragile, si trovava nella struttura alle porte di Torino insieme a una comitiva di persone con disabilità per una gita ricreativa organizzata con il supporto di un gruppo di volontari. Mentre il gruppo si trovava in un momento di pausa per il pasto portato da casa, l’uomo è andato improvvisamente in arresto respiratorio dopo aver addentato un panino.

I primi tentativi di soccorso sono scattati immediatamente da parte degli accompagnatori e del personale presente, che hanno cercato di liberare le vie aeree in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. All’arrivo dell’ambulanza, però, ogni manovra di rianimazione si è rivelata purtroppo vana e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantenne.

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