Basket, niente da fare per Derthona: Napoli espugna la Nova Arena 90-92

TORTONA – La Bertram Derthona Tortona, che cede il passo tra le mura amiche della Nova Arena contro Napoli Basketball. Nel lunch match di oggi, domenica 25 ottobre 2026, i campani si sono imposti con il punteggio di 90-92 al termine di una sfida intensa, decisa soltanto negli ultimissimi istanti di gioco.

Nell’ultimo possesso decisivo, Tortona si è affidata al talento di Giordano Bortolani, che ha cercato la penetrazione trovando lo spazio per alzarsi al tiro dall’area. La conclusione dell’azzurro si è però spenta sul ferro; sulla conseguente mischia a rimbalzo la sirena finale ha sancito il successo partenopeo, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi piemontesi.

Un successo prezioso per Napoli, capace di riscattare le fatiche europee e il precedente stop in campionato, mentre per il Derthona arriva una battuta d’arresto interna che brucia per come è maturata sul parquet di casa.

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