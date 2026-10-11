Basket, Serie A maschile: Derthona ancora ko, a Reggio Emilia finisce 93-86

TORTONA – Seconda trasferta e seconda sconfitta consecutiva in campionato per gli alessandrini della Bertram Derthona, nella terza giornata del campionato di Serie A di basket maschile. A Reggio Emilia, al termine di una gara intensa la Una Hotels batte Tortona 93 a 86 e guadagna i primi due punti del campionato. Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, con un risultato sempre in bilico, con i biancorossi hanno mantenuto la lucidità necessaria nel finale per mantenere il vantaggio.

Parte meglio Reggio Emilia nel primo quarto, ma il ritorno della squadra di coach Fioretti consente di chiudere la prima frazione 25 a 25, grazie soprattutto ad Alibegovic, Gorham e Bortolani. Nel secondo quarto ancora meglio i padroni di casa in avvio, arrivando a un parziale di 15-2, ma ancora una volta la rimonta degli ospiti, grazie in questo caso in particolare a due triple di Maddox, permette ai Leoni di andare al riposo in vantaggio, sul 48-47.

A inizio ripresa è la squadra di Fioretti a prevalere, con un break sul 19-0, ma la reazione emiliana guidata da Barford è veemente. La frazione prosegue con le squadre spalla a spalla, chiude avanti l’Una Hotels di 2 (69-67).

Vive di folate la partita nell’ultima frazione, sempre sul filo. Nel finale, dopo una tripla sbagliata da Maddox è Uglietti a mettere in sicurezza il vantaggio per Reggio Emilia, che si aggiudica l’incontro. Non sono bastati quindi i 17 punti di Bortolani e i 16 di Maddox.

Per i Leoni non ci sarà molto tempo per rimettere insieme le idee: mercoledì trasferta a Salonicco in EuroCup, domenica match casalingo contro la Maxima Roma.

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