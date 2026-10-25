Elisa Longo Borghini regina senza rivali: a Piasco conquista l’ottavo titolo italiano a cronometro

PIASCO – Sulle strade cuneesi di Piasco, Elisa Longo Borghini ancora una volta è campionessa d’Italia, nella sfida a cronometro femminile, portando a casa l’ottava medaglia d’oro in carriera nella specialità contro il tempo.

Elisa, portacolori della UAE Team ADQ, ha dominato la prova confermando un dominio assoluto nella disciplina e confermando ancora una volta una stagione straordinaria e un talento come pochi: un’annata magica che l’ha vista conquistare lo storico podio al Tour de France Femmes, oltre al bronzo mondiale in linea e all’oro iridato nella staffetta mista con Filippo Ganna e compagni.

Con questo nuovo alloro conquistato sulle strade di casa, ribadisce il suo status di leggenda vivente del ciclismo piemontese e internazionale.

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