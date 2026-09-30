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A Lubiana gli Europei di ciclismo su strada: occhi puntati ancora su Elisa Longo Borghini
Tra i convocati della spedizione azzurra, l’albese Matteo Sobrero, uno dei componenti della formazione italiana oro nella staffetta mista mondiale
PIEMONTE – Dopo il terzo posto nella prova in linea ai Campionati del mondo di ciclismo su strada dopo la medaglia d’oro nella cronostaffetta mista, per l’ornavassese Elisa Longo Borghini non è tempo di riposo. Iniziano infatti venerdì 2 ottobre per lei e per altri atleti i Campionati europei su strada, ospitati a Lubiana (Slovenia) sino al 7 ottobre.
La veterana Borghini vuole dire la sua, a cominciare dall’esordio di sabato alle 13.30 con la prova in linea. Già perché novità della competizione sarà l’inversione dell’ordine delle gare: prima si terranno le prove in linea, mentre negli ultimi giorni quelle a cronometro.
Tra i convocati della spedizione azzurra, oltre a Longo Borghini, per rimanere ai ciclisti piemontesi occhi puntati anche sull’albese Matteo Sobrero, uno dei sei componenti della formazione italiana capace di conquistare l’oro iridato nella staffetta mista.
I Campionati europei di ciclismo su strada saranno trasmessi in diretta tv anche in chiaro sui canali Rai.
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