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L’italia vince la mixed relay ai mondiali di ciclismo: oro per i piemontesi Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Elisa Longo Borghini

Il mixed relay è una cronostaffetta mista con due equipaggi di tre uomini e  tre donne per ogni nazione

Pubblicato

12 minuti fa

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La squadra dell’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista o mixed relay ai mondiali di ciclismo in corso a Montreal in Canada . Nel team che ha vinto l’oro mondiale c’erano i piemontesi Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Elisa Longo Borghini.

Il mixed relay, è una cronostaffetta mista che vede impegnati due equipaggi di tre uomini e  tre donne per ogni nazione. L’Italia ha battuto la Francia.

Il terzetto maschile è stato composto da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, e Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Vittoria Guazzini.

 

 

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