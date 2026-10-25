Enrico Mentana annuncia l’addio al telegiornale La7 ad Alessandria

ALESSANDRIA – Un annuncio a sorpresa, arrivato dal palco di un premio letterario in Piemonte, che scuote profondamente il mondo dell’informazione televisiva italiana. Enrico Mentana lascerà la guida del TG La7 a partire dal prossimo 23 dicembre.

La notizia bomba è stata data dallo stesso giornalista nel pomeriggio di ieri, sabato 24 ottobre 2026, ad Alessandria, mentre riceveva il prestigioso premio giornalistico “Franco Marchiaro”. Intervistato dal pubblico e dagli organizzatori, Mentana ha scelto di anticipare la novità: «Voglio dare una notizia», ha esordito prima di rivelare l’addio alla poltrona di direttore e conduttore del telegiornale che guida ininterrottamente da ben sedici anni.

Contattato subito dopo l’Ansa per chiarire i contorni della decisione, il celebre giornalista ha tagliato corto spiegando semplicemente che il suo contratto in essere scadrà alla fine dell’anno, senza tuttavia svelare quali saranno i suoi prossimi passi professionali o se manterrà altri ruoli all’interno dell’emittente. Alla domanda diretta dell’intervistatore sul suo futuro lavorativo, Mentana ha glissato con la consueta ironia, limitandosi a replicare che la sua immediata priorità saranno «le vacanze di Natale».

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