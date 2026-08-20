Addio a Emma Camagna, 94 anni, decana dei giornalisti alessandrini

ALESSANDRIA – A pochi mesi dall’improvvisa scomparsa di Silvio Bolloli, Alessandria e i suoi cittadini perdono un altro pilastro del giornalismo locale. Emma Camagna, 94 anni, era ormai la memoria storica del giornalismo alessandrino, e non solo del giornalismo. Lei, che nel 1974 era entrata nel carcere in rivolta, lei che fu tra le prime giornaliste donne a parlare di calcio, lei che ha svolto l’attività di cronista per sessant’anni, occupandosi soprattutto di cronaca. Aveva lavorato, tra gli altri, per La Stampa, Stampa Sera, Rai e Telecity.

Emma è deceduta questa mattina presto, nella casa di riposo “Nicola Basile” ad Alessandria, dove era ricoverata dopo un infortunio che le aveva causato la rottura del femore.

Oltre alla strage nel penitenziario alessandrino, la collega aveva raccontato alcuni processi di grande importanza nazionale, come gli episodi avvenuti in provincia legati al terrorismo durante gli Anni di piombo. Compagna di scuola e amica di Umberto Eco, viene raccontata da chi l’ha conosciuta di persona come una donna originale, capace di andare controcorrente ma anche di gesti di grande umanità, e come un’instancabile lavoratrice.

“Emma Camagna non è stata soltanto l’ineguagliabile first lady della comunicazione locale, maestra naturale di generazioni di giornalisti e di giornaliste. È stata – e sotto questo aspetto è e resterà – un faro luminoso di professionalità, eleganza e ironia” – la ricorda il professore ed ex ministro Renato Balduzzi – “Anche in terreni non facili, come quelli della cronaca giudiziaria. Per chi poi ha avuto e ha ruoli pubblici, sapersi osservati da Emma era una garanzia per fare bene, per non derapare. Grazie Emma, anche per quella tua spiritualità naturale e aperta, che sapevi regalare a tutti”.

In questo post il cordoglio del sindaco della città mandrogna, Giorgio Abonante.

Il rosario sarà recitato domani, venerdì 21 agosto, alle 19 in Duomo ad Alessandria, dove sarà celebrato il funerale sabato alle 10.30.

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