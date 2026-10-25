Sparatoria nella notte in Piazza Vittorio Veneto a Torino: due feriti gravi, si cerca l’attentatore

TORINO – Una sparatoria è scoppiata nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, in pieno centro storico, a due passi da piazza Vittorio Veneto e dall’area dei locali notturni. Il bilancio è di due giovani feriti gravemente, tra cui un diciannovenne dipendente di un locale della zona, ricoverato all’ospedale Molinette.

Dalla rissa alla sparatoria

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la lite sarebbe iniziata intorno all’una di notte tra due gruppi di giovani lungo via Matteo Pescatore.

Dopo i primi momenti di tensione, la situazione sembrava apparentemente rientrata e tornata alla calma. Purtroppo, circa mezz’ora più tardi, uno dei partecipanti ha fatto ritorno armato di pistola, ha aperto il fuoco senza esitazione, esplodendo diversi colpi che hanno raggiunto il diciannovenne. I proiettili hanno colpito anche un secondo ragazzo che si trovava casualmente nelle vicinanze, estraneo alla contesa iniziale.

I soccorsi e la caccia all’uomo

Sul posto si sono precipitate nel giro di pochi minuti le volanti della Polizia di Stato e le ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure d’urgenza ai due feriti, trasportandoli d’urgenza in ospedale: entrambi sono stati sottoposti a interventi d’urgenza, e le condizioni del diciannovenne restano gravissime.

La zona è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi della Scientifica e, nelle ultime ore, gli inquirenti stanno passando al setaccio le testimonianze dei presenti per dare un volto e un nome al responsabile del tentato omicidio.

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