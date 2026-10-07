Fuochi pirotecnici nella movida di Torino, denunciati tre giovani

TORINO – Tre giovani sono stati individuati e denunciati dalla Polizia di Stato per l’accensione di alcuni fuochi pirotecnici avvenuta nella notte del 3 ottobre in zona Borgo Rossini, a Torino. Gli accertamenti della Squadra Mobile sono scattati dopo la segnalazione dell’episodio e hanno permesso di risalire ai presunti autori, che erano già noti agli uffici della Questura.

Il fatto è avvenuto nelle prime ore del 3 ottobre, quando è stata segnalata l’accensione di alcuni fuochi pirotecnici nell’area di Borgo Rossini. Sul posto sono intervenuti alcuni equipaggi della Polizia di Stato, ma al loro arrivo le persone coinvolte si erano già allontanate.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi avviato una serie di accertamenti, utilizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in alcuni locali della zona e le informazioni raccolte nel corso dei precedenti servizi effettuati nell’area. Gli approfondimenti hanno consentito di individuare tre giovani, ritenuti gli autori dell’accensione dei fuochi, che sono stati denunciati.

Le verifiche, precisa la Questura, non sono ancora concluse. Sono infatti in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Controlli rafforzati a Borgo Rossini

L’episodio si inserisce in un quadro di maggiore attenzione delle forze dell’ordine su Borgo Rossini. Dal 3 ottobre sono infatti operative nell’area le misure previste per le cosiddette zone a vigilanza rafforzata, disposte dal Prefetto di Torino sulla base delle specifiche norme in materia.

Sono inoltre in corso accertamenti di natura amministrativa e ulteriori attività con finalità preventive.

La Questura sottolinea però come i controlli nella zona fossero già particolarmente intensi anche prima dell’introduzione della vigilanza rafforzata. Negli ultimi due mesi sono state effettuate oltre 700 identificazioni, insieme al controllo di 20 esercizi pubblici.

Nello stesso periodo sono state inoltre emesse 23 sanzioni amministrative e sono state denunciate otto persone, a cui si aggiungono le attività ordinarie di controllo del territorio.

E l’attività proseguirà anche nei prossimi giorni. La Questura ha infatti annunciato ulteriori servizi straordinari nel prossimo fine settimana, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione nell’area e prevenire nuovi episodi.

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