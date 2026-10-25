Superlega, beffa al tie-break per Cuneo: Milano passa 3-2 all’Allianz Cloud

MILANO – Secondo tie-break consecutivo e altra sconfitta amara sul filo di lana per Cuneo.

Dopo la battaglia d’esordio contro Perugia, i biancoblù cedono per 3-2 (25-21, 25-27, 25-20, 20-25, 17-15) anche nella prima trasferta stagionale sul campo dell’Allianz Milano, al termine di una sfida durata quasi tre ore.

Dopo aver raddrizzato per due volte l’incontro, Cuneo si è portata avanti di tre lunghezze nel quinto set decisivo, salvo poi subire il rientro dei lombardi trascinati dal palleggiatore Simone Porro, nominato MVP del match e autore dell’ace che ha chiuso definitivamente i conti sul 17-15.

«Ci dispiace parecchio perché, proprio come contro Perugia, eravamo a un passo dal colpo — ha analizzato a fine gara il centrale Lorenzo Codarin —. Perdere un tie-break ai vantaggi dopo essere stati avanti fa male, perché l’inerzia sembrava dalla nostra parte. Loro hanno piazzato tre o quattro giocate decisive che hanno scavato il solco: a noi serve più cinismo e aggressività quando i set si decidono punto a punto».