CuneoSport
Volley Cuneo chiude perdendo a Milano la Superlega
Si è chiusa la regular season di Superlega
CUNEO – E’ stata una festa la Superlega per la Acqua San Bernardo Cuneo Volley, pur chiusa al penultimo posto della classifica. La sconfitta nella giornata conclusiva della Regular Season sancisce comunque la salvezza per Cuneo.
A Milano con l’Allianz finisce 3-0 con 25-12 nel primo set che ha un po’ demoralizzato i piemontesi. 25-21 e 25-18 gli altri parziali.
