CronacaTorino
Accoltellamento vicino a Porta Nuova a Torino, 27enne in carcere per tentato omicidio
Le indagini proseguono per individuare almeno un’altra persona che avrebbe partecipato all’aggressione
TORINO – Un giovane è stato accoltellato lunedì 19 ottobre sotto i portici di via Nizza, nei pressi della stazione di Porta Nuova a Torino. Secondo gli investigatori, l’aggressione sarebbe legata a questioni di spaccio di droga.
Le indagini della polizia, coordinate dalla pm Antonella Barbera della Procura di Torino, hanno portato al fermo di un uomo di 27 anni nella notte di martedì 20 ottobre. Il giovane è accusato di tentato omicidio in concorso con altre persone ancora da identificare.
Il giudice non ha convalidato il fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere, anche in considerazione dell’assenza di un domicilio.
L’avvocata Stefania Giordano, che difende il 27enne, ha annunciato ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne la scarcerazione, sostenendo che gli elementi raccolti contro il suo assistito siano soltanto indiziari.
Le indagini proseguono per individuare almeno un’altra persona che avrebbe partecipato all’aggressione.
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