Accoltellamento a Pinerolo: l’aggressore colpisce un uomo alla nuca e fugge

PINEROLO – Nella serata di ieri, martedì 10 marzo 2026, un uomo è stato ferito con un coltello al termine di una lite in strada. L’episodio è avvenuto in via Buniva, dove due persone avrebbero iniziato a discutere animatamente. Nel corso del litigio uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, provocandogli una ferita alla nuca.

Trasportato in ospedale e dimesso nella notte

Nonostante la quantità di sangue persa, la ferita si è rivelata superficiale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito in ambulanza all’ospedale cittadino. Dopo essere stato medicato, l’uomo è stato dimesso nella notte.

L’aggressore, subito dopo l’episodio, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sull’accaduto sono ora in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Pinerolo, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica della lite e a identificare il responsabile.

