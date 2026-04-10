Bullismo alla base dell’accoltellamento di parco Peccei a Torino, le protagoniste hanno tra 12 e 17 anni

TORINO – Potrebbe esserci un caso di bullismo all’origine della violenta lite scoppiata mercoledì pomeriggio al Parco Peccei, nel quartiere Barriera di Milano, dove quattro ragazzine si sono affrontate con un coltello e spray al peperoncino. È questa una delle piste su cui stanno lavorando gli inquirenti, mentre la Procura per i minorenni prosegue gli accertamenti per chiarire con precisione cosa abbia scatenato la furia.

Secondo una prima ricostruzione, il contrasto nascerebbe da presunti atteggiamenti vessatori nei confronti del fratello minore di una delle coinvolte. Una tensione che si sarebbe trascinata per giorni, fino all’esplosione della violenza.

Un elemento ormai certo riguarda la posizione della ragazza che avrebbe sferrato le coltellate: ha 14 anni ed è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni. Restano invece al vaglio le responsabilità delle altre tre adolescenti coinvolte, di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

L’episodio di mercoledì non sarebbe stato improvviso. Già lunedì, nello stesso parco due delle giovani avevano avuto un acceso diverbio. Da lì la decisione di rivedersi per un chiarimento: appuntamento fissato con la presenza di altre due amiche nel tentativo, evidentemente fallito, di mediare.

Il bilancio è di quattro ferite. La più grave, colpita all’addome con un coltellino, è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale San Giovanni Bosco. Un’altra ragazza, sotto shock, è stata accompagnata nello stesso ospedale, mentre le altre due, con ferite più lievi, sono state portate all’Ospedale Maria Vittoria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e delle giovani coinvolte. Sequestrati il coltello e le bombolette di spray al peperoncino.

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