Oglianico, finge di essere stata accoltellata da uno sconosciuto incappucciato: nei guai una 50enne

OGLIANICO – Aveva raggiunto la piazza di Oglianico, nel Canavese, dove era in corso la tradizionale castagnata, raccontando di essere stata accoltellata da uno sconosciuto. Ma l’aggressione era inventata: a procurarsi la ferita era stata lei stessa, utilizzando un coltello da cucina.

L’episodio risale al tardo pomeriggio di sabato scorso. La donna, 50 anni, aveva chiesto aiuto sostenendo di essere stata colpita alla gamba sinistra da un uomo incappucciato, poi fuggito a piedi.

Soccorsa dal personale del 118, era stata trasportata all’ospedale di Cuorgnè, dove era stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni.

I dubbi dei carabinieri e le immagini delle telecamere

I carabinieri di Rivarolo Canavese hanno avviato gli accertamenti, riscontrando fin da subito diverse incongruenze nel racconto della donna. Anche le caratteristiche della ferita apparivano poco compatibili con un’aggressione da parte di un’altra persona.

A rafforzare i sospetti sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza del paese, che non hanno mostrato alcuna persona incappucciata nella zona indicata dalla 50enne.

La confessione e le conseguenze

Di fronte agli elementi raccolti, la donna ha infine ammesso di aver inventato l’aggressione e di essersi ferita da sola con un coltello da cucina preso nella propria abitazione.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il gesto potrebbe essere legato a un momento di particolare fragilità personale.

La notizia della presunta aggressione aveva intanto provocato preoccupazione tra i residenti, alimentando sui social la ricerca dello sconosciuto incappucciato.

La 50enne dovrà ora rispondere delle ipotesi di procurato allarme e simulazione di reato. Il caso è stato inoltre segnalato ai servizi sanitari.

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