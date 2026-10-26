Omicidio al Parco Dora di Torino, fermato un uomo di 46 anni: si indaga su questioni di droga

TORINO – È stato fermato un uomo di 46 anni, sospettato dell’omicidio del giovane di circa 20 anni accoltellato nel tardo pomeriggio di venerdì 23 ottobre a Parco Dora, nella periferia nord-ovest di Torino.

L’aggressione è avvenuta nell’area verde tra i quartieri San Donato, Aurora, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna. Intorno alle 18.30 un residente ha dato l’allarme dopo aver notato il giovane riverso a terra, privo di conoscenza, in una pozza di sangue. Accanto a lui c’era un monopattino elettrico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima, colpita da una profonda ferita all’addome. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è morto poco dopo l’arrivo.

La polizia ha avviato le indagini, raccogliendo anche la testimonianza di una persona che avrebbe visto qualcuno allontanarsi in fuga dalla zona.

Gli accertamenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Torino, hanno portato all’individuazione e al fermo del 46enne. Secondo le prime informazioni, il movente dell’omicidio sarebbe legato a questioni di spaccio di sostanze stupefacenti.

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