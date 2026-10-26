Scontro stradale sulla A4 Torino-Milano, due agenti della Penitenziaria soccorrono una donna e la portano in salvo

TORINO – Due agenti della polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Cuneo hanno soccorso una donna rimasta coinvolta in uno scontro stradale sull’autostrada A4, estraendola dall’auto e accompagnandola in una zona sicura.

L’intervento è avvenuto questa mattina, intorno alle 11:20, al chilometro 7 dell’autostrada, in direzione Milano. Giovanni Catalano e Giuseppe Fabozzi, assistenti capo del Nucleo Traduzioni e piantonamenti del carcere di Cuneo, stavano raggiungendo un altro istituto penitenziario per ragioni di servizio quando si sono imbattuti nel sinistro.

Dopo aver messo in sicurezza la conducente, i due agenti hanno chiamato i soccorsi. La donna è stata assistita dal personale del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Chivasso. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Settimo Torinese, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.

L’episodio ha ricevuto il plauso dell’Osapp, il sindacato della polizia penitenziaria. Il segretario generale Leo Beneduci ha espresso apprezzamento per la prontezza e la professionalità dimostrate dai due agenti, sottolineando il valore umano del loro intervento e il senso del dovere al servizio della collettività.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese