Seguici su

TorinoTrasporti

Torino, lavori urgenti in via XX Settembre: linee deviate il 28 e 29 ottobre

Urgenti lavori ai binari nel tratto di via XX Settembre compreso tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita
Valentina Dattilo

Pubblicato

13 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – Giovedì 29 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a causa dello svolgimento di urgenti lavori ai binari nel tratto di via XX Settembre compreso tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita, saranno deviati i tram della linea 4, solo direzione in via delle Querce (Falchera): da via XX Settembre in via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Per approfondire:

Inoltre, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, saranno deviate le linee: 8 – 11 – 19 – 27 – 51 – 92.

Nel dettaglio

Linea 8.
Solo in direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 11.
Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 19.
Solo in direzione corso Cadore: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 27.
Solo in direzione via Anglesio: da via XX Settembre deviata in via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, corso Regio Parco, percorso normale.

Linea 51.
Solo in direzione Parcheggio Stura: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 92.
Solo in direzione piazza Donatori di Sangue: da via XX Settembre deviata in via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *