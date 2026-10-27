TorinoTrasporti
Torino, lavori urgenti in via XX Settembre: linee deviate il 28 e 29 ottobre
Urgenti lavori ai binari nel tratto di via XX Settembre compreso tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita
TORINO – Giovedì 29 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a causa dello svolgimento di urgenti lavori ai binari nel tratto di via XX Settembre compreso tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita, saranno deviati i tram della linea 4, solo direzione in via delle Querce (Falchera): da via XX Settembre in via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.
Inoltre, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, saranno deviate le linee: 8 – 11 – 19 – 27 – 51 – 92.
Nel dettaglio
Linea 8.
Solo in direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.
Linea 11.
Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.
Linea 19.
Solo in direzione corso Cadore: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.
Linea 27.
Solo in direzione via Anglesio: da via XX Settembre deviata in via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, corso Regio Parco, percorso normale.
Linea 51.
Solo in direzione Parcheggio Stura: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.
Linea 92.
Solo in direzione piazza Donatori di Sangue: da via XX Settembre deviata in via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, percorso normale.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese