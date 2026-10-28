Apple Run di Cavour, si corre la 19ª edizione: tra i favoriti i campioni dal Kenya

CAVOUR – Tutto pronto a Cavour per la 19ª edizione della Apple Run, la classica 10 chilometri omologata Fidal in programma domenica 1° novembre 2026 con partenza e arrivo in piazza Marconi. Come da imperdibile tradizione, la kermesse organizzata dall’Applerun Team farà da prologo alla celebre fiera “Tuttomele” e garantirà a ogni concorrente la bellezza di 8 chilogrammi di mele come premio di partecipazione.

Il piatto forte della manifestazione, valida per il circuito CorriPiemonte 2026, è però come sempre l’altissimo livello della competizione. Tra i blocchi di partenza sventolerà quest’anno una forte bandiera internazionale grazie alla presenza annunciata di due atleti keniani di spessore assoluto: Naason Kipkorir Cheruyot (accreditato di un notevole 28’50” sui 10 km e 1h02’28” sulla mezza maratona) e Kelvin Karyuki Cachaga (29’22” e 1h02’26”). I due fuoriclasse si candidano prepotentemente al ruolo di favoriti, pronti a dare battaglia ai migliori specialisti piemontesi e italiani, a partire dai portacolori del Battaglio Cus Torino Francesco Breusa ed Emanuele Santelli, dal marocchino dell’Atletica Mondovì Ezzouhti Abdelkarim e da Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo).

Tra le donne, i fari sono puntati sulla campionessa regionale Silvia Zampaglione (Battaglio Cus Torino), accreditata del miglior tempo con 34’06”, seguita da Laura Restagno (Atletica Mondovì) e Miriam Madi (Atletica Fossano). L’obiettivo nel mirino resta quello dei record della corsa: il 29’11” stabilito dal keniano Stephen Kesghei nel 2025 e il 32’23” dell’etiope Tegeng Adissalem Belay nel 2022. Lo spettacolo, tra sport e golosità, è assicurato.

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