Conclusa l’occupazione al Convitto Umberto I di Torino: cosa chiedono studentesse e studenti

TORINO – L’occupazione è terminata, ma la protesta non si ferma. Il Collettivo del Convitto Nazionale Umberto I di Torino rilancia le proprie richieste dopo la mobilitazione studentesca e il corteo del 16 ottobre, chiedendo più risorse per le scuole, la manutenzione degli edifici, nuove assunzioni e l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva e relazionale. Tra i punti contestati anche le collaborazioni con le aziende del settore bellico nei percorsi di formazione scuola-lavoro e la mancanza di un confronto con gli studenti sulle decisioni che riguardano il loro futuro.

Le ragioni della protesta sono state illustrate dallo stesso Collettivo, che rivendica il valore dell’occupazione come momento di partecipazione, confronto e formazione. L’obiettivo, spiegano le studentesse e gli studenti, è dare voce a una generazione che non vuole essere considerata disinteressata o indifferente ai problemi della società.

Dall’assemblea del 9 ottobre all’occupazione

La mobilitazione al Convitto Umberto I è iniziata il 9 ottobre, quando, sull’onda delle proteste avviate in altri istituti torinesi, le studentesse e gli studenti si sono riuniti in un’assemblea generale. La partecipazione ha portato a un confronto con la rettrice e alla concessione di una giornata di autogestione per il martedì successivo.

Nei giorni seguenti, dopo un ulteriore confronto tra studenti, è maturata la decisione di procedere con l’occupazione. Un’iniziativa che, nelle intenzioni del Collettivo, non doveva limitarsi a una forma di protesta, ma diventare anche un’occasione per approfondire i temi al centro della mobilitazione cittadina.

Durante l’occupazione sono state organizzate attività autogestite e incontri con esperti, tra cui avvocati e rappresentanti di associazioni culturali. Gli appuntamenti hanno offerto momenti di informazione e discussione, permettendo agli studenti di confrontarsi sulle questioni sollevate e di scegliere in modo consapevole se partecipare al corteo del 16 ottobre.

Scuole, precarietà e guerra: le ragioni della protesta

Tra i temi al centro della mobilitazione c’è innanzitutto la situazione della scuola pubblica. Il Collettivo denuncia la scarsità di risorse destinate agli istituti e le condizioni di edifici scolastici che necessitano di interventi di ristrutturazione e manutenzione.

Un altro punto riguarda il personale: gli studenti chiedono di affrontare la precarietà del lavoro scolastico, le cattedre vacanti e le differenze salariali.

La protesta si estende anche al tema della militarizzazione della scuola. Il Collettivo si oppone alla presenza di aziende del settore bellico nei percorsi di formazione scuola-lavoro, citando il caso di Leonardo S.p.A., e contesta quella che considera una normalizzazione della cultura della guerra all’interno degli istituti. Nel documento viene criticata anche la quantità di risorse pubbliche destinate al riarmo europeo.

Nel mirino degli studenti ci sono inoltre alcune scelte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra i provvedimenti contestati figurano il limite del 30% per gli alunni di cittadinanza non italiana, le disposizioni sul consenso informato in ambito scolastico e la filiera formativa 4+2.

Le cinque richieste del Collettivo del Convitto Umberto I

Le rivendicazioni degli studenti si traducono in cinque richieste principali, che il Collettivo intende continuare a portare all’attenzione delle istituzioni.

La prima riguarda l’introduzione di percorsi obbligatori di educazione sessuo-affettiva e relazionale in tutte le classi, affidati a professionisti. L’obiettivo dichiarato è promuovere il rispetto e contrastare la cultura patriarcale e la violenza.

La seconda richiesta è un piano di interventi per ristrutturare gli edifici scolastici in condizioni fatiscenti, mentre la terza riguarda un piano straordinario di assunzioni per superare la precarietà del personale e coprire le cattedre vacanti.

Il quarto punto è lo stop alle collaborazioni con aziende belliche nell’ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro ai quali gli studenti sono chiamati a partecipare. Il Collettivo chiede che la scuola non diventi uno spazio di diffusione della cultura della guerra.

Infine, gli studenti sollecitano una politica di dialogo e collaborazione che li coinvolga nelle decisioni relative al loro futuro e all’organizzazione del sistema scolastico.

«La mobilitazione continua»

Per il Collettivo, l’occupazione e il corteo hanno rappresentato occasioni per rafforzare i legami all’interno della comunità studentesca e dimostrare la volontà di partecipare attivamente alla vita pubblica.

La conclusione dell’occupazione, sottolineano le studentesse e gli studenti, non coincide quindi con la fine della protesta. La mobilitazione proseguirà fino a quando alle richieste non arriveranno risposte e risultati concreti.

Il messaggio del Collettivo del Convitto Nazionale Umberto I è rivolto anche a chi considera i giovani distanti dalla politica e dai problemi collettivi: gli studenti rivendicano il diritto di raccontare il mondo dal proprio punto di vista e di essere ascoltati nelle scelte che riguardano la scuola e la società.

La richiesta, in definitiva, è che la partecipazione studentesca non si esaurisca nei giorni dell’occupazione, ma trovi spazio stabile nel dialogo con le istituzioni.

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