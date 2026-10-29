Palpeggia le passeggere sui bus: 58enne con i genitali a nudo arrestato a Torino

TORINO – Nelle scorse ore a Torino un uomo di 58 anni con precedenti è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale dopo aver molestato ripetutamente diverse giovani passeggere a bordo dei mezzi pubblici.

A incastrare il cinquantottenne sono stati gli agenti in borghese della polizia locale, che lo hanno braccato dopo averne monitorato i movimenti sospetti.

La caccia all’uomo

L’orrore è iniziato a bordo di un tram della linea 18. L’uomo, muovendosi in modo frenetico da una porta all’altra del mezzo, ha iniziato a puntare e molestare diverse ragazze, appoggiandosi sfacciatamente a loro con le proprie parti intime.

Non pago, una volta sceso dalla vettura, il molestatore è salito a bordo di un mezzo della linea 4, perseverando nella sua condotta persecutoria e prendendo di mira altre due donne. Proprio in quel frangente una delle vittime, accortasi della presenza discreta degli agenti in borghese, ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto manifestando l’immediata intenzione di procedere penalmente.

Al momento del blocco e dell’identificazione, la scena apparsa agli occhi dei poliziotti ha confermato la gravità della situazione: l’uomo aveva i pantaloni aperti e i genitali parzialmente a nudo. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il cinquantottenne è stato tratto in arresto e trasferito direttamente nel carcere cittadino.

Le istituzioni

L’episodio ha sollevato profondo sdegno e riaccende i riflettori sulla sicurezza a bordo dei mezzi GTT. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia Locale, Marco Porcedda: «Eventi come questo dimostrano in modo tangibile quanto sia fondamentale una presenza capillare e strategica sul territorio — ha dichiarato l’assessore —. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti in borghese della polizia locale, siamo riusciti a fermare una condotta deplorevole e inaccettabile e a dare una risposta immediata alla richiesta di sicurezza che arriva da chi utilizza i trasporti urbani».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese