Spacciava in centro e possedeva armi e fuochi d’artificio illegali in casa: arrestato ad Asti

ASTI – Dalla cessione di una dose di cocaina in pieno centro fino alla scoperta di una pistola rubata e di tre bancali stracolmi di materiale esplosivo. È l’escalation che ha portato all’arresto di un 32enne con precedenti penali, finito agli arresti domiciliari al termine di un’articolata operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Asti.

Tutto è iniziato quando i poliziotti lo hanno sorpreso subito dopo aver ceduto una dose a una giovane di venticinque anni (poi segnalata alla Prefettura come assuntrice) e hanno trovato nelle tasche altre sette dosi e oltre mille euro in contanti, provento dell’attività illecita. Ma è stata la successiva perquisizione domiciliare a far emergere che all’interno dell’abitazione l’uomo possedeva una pistola a tamburo calibro 6 rubata, una cinquantina di cartucce inesplose e tre bancali stracolmi di oltre diecimila fuochi pirotecnici illegali.

Il trentaduenne è stato tratto in arresto per spaccio e detenzione abusiva di armi, oltre che denunciato per ricettazione e detenzione illegale di esplosivi. Il G.I.P. ha successivamente convalidato il provvedimento disponendo per lui i domiciliari.

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