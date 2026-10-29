«Perché quando ci arrabbiamo ce la prendiamo sempre con una donna?»: a Collegno un laboratorio per “imprecare meglio”

COLLEGNO – Le parolacce fanno bene, ma possiamo (e dovremmo) usarle meglio. Parte da questo provocatorio interrogativo l’incontro in programma martedì 3 novembre 2026 all’Ecomuseo di Collegno, un appuntamento originale che unisce ironia e riflessione profonda per smontare gli stereotipi di genere nascosti nel nostro vocabolario quotidiano.

Promossa dall’associazione Capovolte con il patrocinio della Città di Collegno e la collaborazione di ARCI Valle Susa-Pinerolo e ARCI Centro Donna, l’iniziativa parte da una domanda tanto spiazzante quanto necessaria: perché quando perdiamo le staffe tiriamo così spesso in mezzo una donna?

«Ci sono pregiudizi che oggi difficilmente verrebbero espressi apertamente, ma che continuano a sopravvivere nelle parole che utilizziamo ogni giorno quasi senza accorgercene — spiega il Sindaco Matteo Cavallone —. Riflettere sulle parole significa riflettere sulla qualità delle relazioni».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessora alle Pari Opportunità Ida Chiauzzi:

«Questo incontro affronta il tema con intelligenza e ironia, non per insegnare cosa dire, ma per offrire strumenti utili a comprendere meglio il significato di ciò che scegliamo».

Il programma è reperibile sulle pagine social degli enti organizzatori.

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