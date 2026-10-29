La Regione Piemonte stanzia 1,3 milioni di euro per la prevenzione incendi: ecco dove verranno investiti

VALSESIA – Il Piemonte mette in campo oltre 1,3 milioni di euro per potenziare la prevenzione contro gli incendi boschivi nelle aree interne della Valsesia (circa 817 mila euro) e delle Terre del Giarolo (568 mila euro). L’intervento si inserisce nella più ampia programmazione regionale 2021-2027 per le aree interne, che conta su oltre 89 milioni complessivi, di cui quasi 23 milioni annunciati a giugno per queste due nuove zone.

Come saranno utilizzati i fondi

Le risorse serviranno a finanziare interventi strutturali e mirati nelle zone più esposte, tra cui manutenzione e prevenzione attraverso la pulizia dei viali tagliafuoco, la riduzione della vegetazione più infiammabile e interventi di selvicoltura preventiva, pascolamento mirato e tecniche di fuoco prescritto per frenare la propagazione delle fiamme.

Si provvederà inoltre ad un’installazione di vasche mobili antincendio da 20.000 litri (cinque in Valsesia e quattro nelle Terre del Giarolo) e acquisto di mezzi speciali per il rifornimento e alla realizzazione di piazzole, recinzioni e recupero della viabilità necessaria a garantire l’accesso rapido ai punti d’acqua e alle aree boschive.

«Interveniamo prima dell’emergenza con una pianificazione attenta per proteggere boschi, comunità e infrastrutture di fronte all’aumento dei rischi legati al cambiamento climatico», spiegano gli assessori regionali Marco Gallo e Marco Gabusi.

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