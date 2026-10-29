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Motorsport, Malesco e la Val d’Ossola si preparano al 15° Rally dell’Ossola Sprint
Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 due giorni di puro spettacolo motoristico
MALESCO – Il VCO si prepara ad accendersi per la quindicesima edizione del Rally dell’Ossola Sprint, l’atteso appuntamento organizzato da New Turbomark Rally Team in programma sabato 7 e domenica 8 novembre 2026. Una due giorni di puro spettacolo motoristico che porterà i grandi protagonisti della specialità sulle strade simbolo della valle.
La competizione proporrà un format intenso, sviluppandosi su un totale di 28 chilometri cronometrati suddivisi in quattro prove speciali. Il tracciato metterà a dura prova gli equipaggi attraverso due iconici tratti da ripetere per due volte: la celebre prova di “Crodo” e la spettacolare “San Domenico Ski”, entrambe della lunghezza di 7 chilometri.
Il programma
Il weekend entrerà nel vivo sabato 7 novembre con le verifiche sportive e tecniche che avverranno rispettivamente a Malesco e nell’area del parco assistenza di Druogno. Spazio poi all’adrenalina con lo shakedown, prima della suggestiva passerella serale delle ore 19 a Malesco, dove la presentazione ufficiale degli equipaggi scalderà il pubblico delle grandi occasioni.
Domenica 8 novembre la bandiera a scacchi si alzerà a Druogno per dare il via alla sfida sportiva. La prima prova speciale, la “Crodo”, scatterà alle 8:44, seguita poi dalla “San Domenico Ski”. Dopo il riordino a San Domenico e il successivo parco assistenza a Druogno, i motori torneranno a rombare per il secondo e decisivo giro nel pomeriggi, prima della trionfale cerimonia di arrivo prevista a Malesco.
Nota per le iscrizioni: Per gli equipaggi e i team interessati a prendere parte alla competizione, si ricorda che il termine ultimo per formalizzare le adesioni è fissato a lunedì 2 novembre 2026.
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