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Motorsport, Malesco e la Val d’Ossola si preparano al 15° Rally dell’Ossola Sprint

Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 due giorni di puro spettacolo motoristico
Chiara Scerba

Pubblicato

6 secondi fa

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MALESCO – Il VCO si prepara ad accendersi per la quindicesima edizione del Rally dell’Ossola Sprint, l’atteso appuntamento organizzato da New Turbomark Rally Team in programma sabato 7 e domenica 8 novembre 2026. Una due giorni di puro spettacolo motoristico che porterà i grandi protagonisti della specialità sulle strade simbolo della valle.

Per approfondire:

La competizione proporrà un format intenso, sviluppandosi su un totale di 28 chilometri cronometrati suddivisi in quattro prove speciali. Il tracciato metterà a dura prova gli equipaggi attraverso due iconici tratti da ripetere per due volte: la celebre prova di “Crodo” e la spettacolare “San Domenico Ski”, entrambe della lunghezza di 7 chilometri.

Il programma

Il weekend entrerà nel vivo sabato 7 novembre con le verifiche sportive e tecniche che avverranno rispettivamente a Malesco e nell’area del parco assistenza di Druogno. Spazio poi all’adrenalina con lo shakedown, prima della suggestiva passerella serale delle ore 19 a Malesco, dove la presentazione ufficiale degli equipaggi scalderà il pubblico delle grandi occasioni.

Domenica 8 novembre la bandiera a scacchi si alzerà a Druogno per dare il via alla sfida sportiva. La prima prova speciale, la “Crodo”, scatterà alle 8:44, seguita poi dalla “San Domenico Ski”. Dopo il riordino a San Domenico e il successivo parco assistenza a Druogno, i motori torneranno a rombare per il secondo e decisivo giro nel pomeriggi, prima della trionfale cerimonia di arrivo prevista a Malesco.

Nota per le iscrizioni: Per gli equipaggi e i team interessati a prendere parte alla competizione, si ricorda che il termine ultimo per formalizzare le adesioni è fissato a lunedì 2 novembre 2026.

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