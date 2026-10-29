Scontro tra un tram della linea 13 e una Fiat Panda in via Cernaia a Torino

TORINO – Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, si è verificato uno scontro in pieno centro cittadino tra un tram della linea 13 e una Fiat Panda bianca.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’impatto è avvenuto in via Cernaia, snodo nevralgico della mobilità. Sul posto sono in corso le prime verifiche per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stimare eventuali ripercussioni a bordo dei mezzi e sulla linea tranviaria.

Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte e sui rilievi eseguiti dalle autorità competenti.

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