A Bosco Marengo qualcuno ha rubato le valvole dei termosifoni dello studio medico

BOSCO MARENGO – Un furto insolito, ma soprattutto un gesto di inciviltà che colpisce direttamente la salute e il benessere della comunità di Bosco Marengo: all’interno dello studio medico locale, ignoti hanno asportato le valvole termostatiche dai termosifoni. A denunciare quanto successo è proprio l’amministrazione comunale tramite un post sui social.

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Al di là del danno materiale ed economico, a pesare è soprattutto l’amarezza per la natura del gesto. Lo studio medico rappresenta infatti un presidio fondamentale, un luogo di cura e assistenza che appartiene a tutti i cittadini.

Senza i dispositivi di regolazione, l’impianto di riscaldamento non è attualmente in grado di funzionare in modo corretto, lasciando la struttura sprovvista del necessario comfort termico. Una situazione che crea forti disagi non soltanto alla gestione comunale, ma in particolare ai pazienti, spesso anziani o fragili, che si recano nello studio per le visite mediche.

Nel frattempo, le autorità locali si sono già attivate per porre rimedio al danno e ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto nel più breve tempo possibile.

Purtroppo, dobbiamo segnalare un episodio spiacevole avvenuto presso lo studio medico di Bosco Marengo: è stata constatata la mancanza delle valvole termostatiche dei termosifoni.

Al di là del valore economico del danno, ciò che amareggia è il gesto profondamente scorretto nei confronti di tutta la nostra comunità. Lo studio medico è un bene di tutti, un luogo dedicato alla salute e all’assistenza.

Senza queste valvole, i termosifoni attualmente non possono essere regolati e non funzionano in modo corretto. Questo atto di inciviltà ha creato un problema non solo al Comune, ma soprattutto alla popolazione che ha bisogno di un ambiente confortevole durante le visite.

Stiamo lavorando per risolvere il disagio il prima possibile. Invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di tutelare e rispettare i beni pubblici, che sono il patrimonio della nostra collettività.