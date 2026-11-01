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La prima neve è arrivata sulle montagne del Piemonte, le immagini delle webcam

Ha nevicato a Pian della Regina, ma è stata imbiancata anche Ceresole Reale
Gabriele Farina

Pubblicato

16 secondi fa

il

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CUNEO – La prima, leggera, attesa spolverata di neve è arrivata sulle montagne del Piemotne, in particolare del cuneese. Neve che è scesa fino a 1200 metri.

Per approfondire:

Ha nevicato a Pian della Regina, ma è stata imbiancata anche Ceresole Reale. Neve ad Acceglio e poi in Valsesia, ad Alagna.

Le webcam del Piemonte riescono a dare un bel panorama delle prime nevicate.

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