MeteoPiemonte
La prima neve è arrivata sulle montagne del Piemonte, le immagini delle webcam
Ha nevicato a Pian della Regina, ma è stata imbiancata anche Ceresole Reale
CUNEO – La prima, leggera, attesa spolverata di neve è arrivata sulle montagne del Piemotne, in particolare del cuneese. Neve che è scesa fino a 1200 metri.
Ha nevicato a Pian della Regina, ma è stata imbiancata anche Ceresole Reale. Neve ad Acceglio e poi in Valsesia, ad Alagna.
Le webcam del Piemonte riescono a dare un bel panorama delle prime nevicate.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Sciopero generale, migliaia di studenti e lavoratori in piazza a Torino. Il racconto del corteo in tempo reale
Cittadini2 giorni fa
Le foto della manifestazione in corso a Torino
Meteo2 giorni fa
Meteo Piemonte, torna il freddo: domenica nuvole e neve sulle Alpi, in arrivo le prime gelate in pianura
Società3 giorni fa
“Il diritto allo studio non si occupa”: al Campus Einaudi di Torino il sit-in contro l’occupazione
Ambiente2 giorni fa